Freude und Erleichterung: Peter Steudtner nach seiner Freilassung Quelle: Emrah Gurel/AP/dpa

Nach mehr als dreimonatiger Untersuchungshaft in der Türkei ist der deutsche Menschenrechtler Peter Steudtner nach Berlin zurückgekehrt. Steudtner und sein mit ihm inhaftierter schwedischer Kollege Ali Gharavi trafen am Donnerstagabend aus Istanbul kommend in Berlin ein.



Berlins Regierungschef Michael Müller hatte zuvor mitgeteilt, dass Steudtner ohne "Teilnahme von Politik und Öffentlichkeit" ankommen wolle. Ein Gericht in Istanbul hatte die Freilassung Steudtners ohne Auflagen beschlossen.