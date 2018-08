Prozessauftakt in Istanbul unter großem öffentlichen Interesse Quelle: Lefteris Pitarakis/AP/dpa

Nach 100 Tagen Untersuchungshaft in der Türkei hat der Prozess gegen den Deutschen Peter Steudtner und zehn weitere Menschenrechtler begonnen. Es herrschte großer Andrang beim Prozessbeginn in Istanbul. Viele internationale Beobachter waren anwesend.



Den Angeklagten wird "Mitgliedschaft in einer bewaffneten Terrororganisation" beziehungsweise "Unterstützung von bewaffneten Terrororganisationen" vorgeworfen. Dafür drohen ihnen nach Einschätzung von Amnesty International bis zu 15 Jahren Haft.