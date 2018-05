Peter Steudtner frei Quelle: Emrah Gurel/AP/dpa

Nach dreimonatiger Untersuchungshaft in der Türkei ist Peter Steudtner zurück in Deutschland. Das bestätigte die frühere Familienministerin Rita Süssmuth (CDU) dem ZDF. Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) hatte zuvor mitgeteilt, dass der Menschenrechtler ohne "Teilnahme von Politik und Öffentlichkeit" in der Hauptstadt ankommen wollte.



Der 45-Jährige war in der Nacht entlassen worden. Ein Gericht in Istanbul hatte die Freilassung ohne Auflagen beschlossen.