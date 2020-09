Flugzeug am Stuttgarter Flughafen (Symbolbild).

Quelle: Christoph Schmidt/dpa

Bahnfahren günstiger, Fliegen teurer und konkrete Pläne für den CO2-Preis beim Heizen und im Verkehr: Das Kabinett will an diesem Mittwoch weitere Gesetze für mehr Klimaschutz auf den Weg bringen. Dabei soll die Ticketsteuer für kurze Flüge nach Informationen aus dem Finanzministerium nun doch stärker steigen als zunächst geplant.



Konkret soll die Steuer für Flüge in Europa um 5,65 Euro steigen - auf dann 13,03 Euro pro Ticket. Bei Langstrecken sollen künftig 18 Euro mehr fällig werden.