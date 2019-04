Trumps Steuererklärungen werden von den Finanzbehörden geprüft.

Quelle: Pablo Martinez Monsivais/AP/dpa

US-Präsident Donald Trump weigert sich weiter, seine Steuererklärungen zu veröffentlichen. Die Demokraten im US-Repräsentantenhaus hatten einen entsprechenden Antrag an die Steuerbehörde IRS gestellt.



Trump sagte, er werde die Erklärungen nicht herausgeben, so lange diese noch von den Finanzbehörden geprüft würden. Kritiker halten das für eine Ausrede. Es gibt kein Gesetz, das besagt, dass man Steuererklärungen nicht herausgeben darf, so lange sie überprüft werden.