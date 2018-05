Steuern und Abgaben sind in Deutschland weit über Durchschnitt. Quelle: Hans-Jürgen Wiedl/dpa-Zentralbild/dpa

Die Menschen in Deutschland tragen im internationalen Vergleich weiter eine enorme Last an Steuern und Sozialabgaben. Das gilt besonders für kinderlose Alleinstehende: Sie führten nach einer OECD-Untersuchung im Jahr 2017 durchschnittlich 49,7 Prozent ihres Arbeitseinkommens an den Staat ab - einschließlich des Arbeitgeberanteils an den Sozialabgaben.



Unter den 35 OECD-Mitgliedsstaaten liegt bei diesem Personenkreis nur noch Belgien vor Deutschland. Der OECD-Schnitt liegt bei 35,9 Prozent.