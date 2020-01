Pferdekutschen auf Juist. Archivbild

Quelle: Carmen Jaspersen/dpa

Deutschlands höchstes Finanzgericht ist den Pferdekutschern auf den autofreien Nordseeinseln gegen Niedersachsens Finanzbehörden beigesprungen. Der Bundesfinanzhof (BFH) gab einem Inselkutscher Recht, der Gleichbehandlung mit Taxis fordert und nur die ermäßigte Umsatzsteuer von sieben Prozent zahlen will.



Das örtliche Finanzamt und auch das zuständige Finanzgericht in Hannover wollten das nicht anerkennen. Abgeschlossen ist der Fall aber noch nicht: Der BFH verwies den Fall an das Finanzgericht Hannover zurück.