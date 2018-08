Wohin mit soviel Geld? Die Jamaika-Gesprächspartner überlegen Quelle: dpa

Eine Jamaika-Koalition kann dem Bundesfinanzministerium zufolge mit Spielräumen von maximal 30 Milliarden Euro rechnen. Der geschäftsführende Finanzminister Peter Altmaier signalisierte bei der Vorlage der Steuerschätzung den Sondierungspartnern von Union, FDP und Grünen, dass nicht alle Wünsche erfüllt werden könnten. Der CDU-Politiker mahnte am Donnerstag zudem, dass nicht der gesamte Spielraum ausgeschöpft werden sollte. "Die Lage ist gut, sie hat sich ein Stück weit auch verbessert, aber die Bäume wachsen auch in den nächsten Jahren nicht in den Himmel."