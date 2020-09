Bundesfinanzminister Olaf Scholz. Archivbild

Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Steuern senken oder Kommunen entschulden: Nach dem Rekord-Überschuss im Bundeshaushalt debattiert die Große Koalition über die Verwendung des Geldes. Während die Union eine Entlastung etwa durch niedrigere Steuern forderte, plädierte die SPD für langfristige Investitionen in die kommunale Infrastruktur und Hilfen für überschuldete Gemeinden.



Der Überschuss müsse in Kommunen, in gute Bildung und in moderne Digitalisierung fließen, sagte SPD-Generalsek-retär Lars Klingbeil.