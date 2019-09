Auftakt im ersten «Cum-Ex»-Strafprozess. Archivbild

Quelle: Oliver Berg/dpa

In dem wohl größten Steuerskandal der deutschen Geschichte, in den als "Cum-Ex"-Geschäfte bekanntgewordenen Aktiendeals zu Lasten der Staatskasse, versucht das Bonner Landgericht etwas Licht ins Dunkel bringen.



Vor dem Gericht müssen sich ab heute zwei ehemalige Aktienhändler verantworten - es ist der erste Strafprozess zu dem brisanten Thema. Die Staatsanwaltschaft Köln wirft den zwei Briten besonders schwere Steuerhinterziehung in 33 Fällen vor. Den Angeklagten drohen bis zu zehn Jahre Haft.