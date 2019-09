Quelle: Jeff Chiu/AP/dpa

Google hat sich im Steuerstreit mit Frankreich auf die Zahlung von fast einer Milliarde Euro geeinigt. Die Summe teilt sich auf in 500 Millionen Euro Bußgeld und 465 Millionen Euro Steuernachzahlung.



Die Steuerfahnder waren der Meinung, dass der Internet-Riese zu wenig Steuern in dem Land bezahlt hatte, während ein großer Teil der Erlöse in Europa über die europäische Zentrale in Irland verbucht wird. Die französische Finanzstaatsanwaltschaft hatte ihre Untersuchung 2015 eingeleitet.