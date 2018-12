Kandidaten für den CDU-Vorsitz: Friedrich Merz. Archivbild

Quelle: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

Altersvorsorge über Aktien sollte nach Auffassung von Friedrich Merz, einem der Kandidaten für den CDU-Vorsitz, steuerlich begünstigt werden. "Wir sollten die Aktienmärkte nutzen, um langfristig eine bessere Vermögens- und Kapitalbildung in den privaten Haushalten zu schaffen", sagte der Ex-Unionsfraktionschef der "Welt am Sonntag".



Dann werde für viele Menschen in Deutschland der Erwerb eines Eigenheims leichter werden - ein altes Versprechen der CDU.