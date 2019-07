Umgerechnet auf das Jahr arbeitet damit der Haushalt ab Montag, 21:56 Uhr für das eigene Konto, wie der Steuerzahlerbund am Freitag mitteilte. "Von jedem verdienten Euro bleiben also nur 46,3 Cent zur freien Verfügung", teilte der Verband mit. Das gesamte Einkommen, das die Steuer- und Beitragszahler vor diesem Datum erwirtschaftet haben, wurde - rein rechnerisch - an den Staat abgeführt.