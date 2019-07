Den größten Anteil in der Rechnung des Bunds der Steuerzahler machen die Sozialabgaben aus: 31,4 Cent vom erwirtschafteten Euro fließen an die gesetzliche Renten-, Kranken-, Pflege- und Arbeitslosenversicherung - mehr als alle Steuerabgaben zusammen. Die Annahme, die Sozialabgaben in die Rechnung aufzunehmen, ist grundsätzlich richtig: Auch durch Sozialabgaben findet eine Umverteilung statt - wird also nicht nur in die eigene Tasche gewirtschaftet. Etwa bei der gesetzlichen Krankenversicherung: Hier steigt der Beitragssatz mit dem Einkommen, während die Leistung für jeden gleich bleibt. Ähnliches gilt für die Pflegeversicherung, auch die Mütterrente oder die Rente mit 65 enthalten solche Umverteilungsaspekte.