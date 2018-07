"Spider-Man" hat weltweit viele Fans. Archivbild Quelle: How Hwee Young/EPA/dpa

Der als Mit-Schöpfer der legendären "Spider-Man"-Figur bekannt gewordene Comic-Zeichner Steve Ditko ist tot. Der US-Künstler wurde bereits am 29. Juni in seiner New Yorker Wohnung tot aufgefunden, teilte die Polizei mit. Ditko wurde 90 Jahre alt.



Zusammen mit seinem Kollegen Stan Lee (95) hatte sich Ditko Anfang der 1960er Jahre für den Verlag Marvel Comics die Figur des "Spider-Man" ausgedacht. Später schuf er auch für andere Verlage weitere Charaktere.