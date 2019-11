Die Kandidaten-Duos für den SPD-Vorsitz.

Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Die Chefsuche bei der SPD geht heute in die nächste und entscheidende Runde. Rund 425.000 Parteimitglieder sind aufgefordert, ihre Stimme in der Stichwahl abzugeben - entweder für Finanzminister Olaf Scholz und Klara Geywitz oder für den ehemaligen NRW-Finanzminister Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken.



Das Duo, das am 30. November als Sieger des Mitgliederentscheids verkündet wird, muss von einem Parteitag eine Woche später noch bestätigt werden. Welches Duo vorne liegen wird, ist schwer vorhersagbar.