"Der Moment Gottes ist gekommen", sagte der 63-Jährige auf einer Pressekonferenz am Sonntagabend. "Wir werden das Land wiederaufbauen." Im Wahlkampf hatte er die entschlossene Bekämpfung von Armut, Korruption und Gewaltkriminalität in Aussicht gestellt. So kündigte der Ex-Arzt unter anderem an, die Todesstrafe wieder einführen zu wollen.