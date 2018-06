heute-Nachrichten Quelle: ZDF

In Chile hat die zweite und entscheidende Runde zur Wahl des künftigen Präsidenten begonnen. Dabei tritt der konservative Unternehmer Sebastian Pinera (68) gegen den Journalisten Alejandro Guillier (64), Kandidat der Mitte-Links-Koalition der Regierung, an. In letzten Umfragen hatte Pinera einen knappen Vorsprung von rund zwei Prozent.



Die Ergebnisse werden voraussichtlich am Montag bekanntgegeben. Der Sieger der Stichwahl wird Nachfolger der sozialistischen Staatschefin Michelle Bachelet.