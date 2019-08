Torres will erste Präsidentin Guatemalas werden. Archivbild

Quelle: Oliver De Ros/AP/dpa

In Guatemala ist eine Stichwahl um das Präsidentenamt angelaufen. Rund acht Millionen Wahlberechtigte in dem mittelamerikanischen Land können sich zwischen der früheren Präsidentengattin Sandra Torres und dem ehemaligen Chef der Gefängnisverwaltung, Alejandro Giammattei, entscheiden.



Torres wäre die erste Frau in dem Amt. Die Sozialdemokratin gewann die erste Runde der Wahl am 16. Juni mit rund 25,5 Prozent der Stimmen. Der konservative Giammattei kam auf knapp 14 Prozent.