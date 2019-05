Petro Poroschenko, Präsident der Ukraine.

Quelle: Mykhailo Markiv/Pool, Presidential Press Service/dpa

Der amtierende Präsident muss kämpfen. Fast aussichtslos liegt er in den Umfragen hinten - das muss allerdings nichts heißen. Gerade in den letzten Tagen hat der 53-jährige studierte Jurist immer wieder versucht, seine Erfahrung zu betonen. Vor allem auf der internationalen Bühne sei das wichtig. Ganz besonders, um Russland und Putin die Stirn zu bieten.



Fast aggressiv trat Poroschenko auf in der entscheidenden Debatte. Er sprach frei, während sein Kontrahent immer wieder vom Blatt ablas. Ob es ihm so im letzten Moment gelingt, die Wähler auf seine Seite zu bringen ist unklar. Versprechen, mit denen er vor fünf Jahren als Präsident angetreten war, hat er nie eingelöst: So wollte er den Krieg in der Ost-Ukraine beenden und die wirtschaftliche Situation deutlich verbessern.