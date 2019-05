Petro Poroschenko spricht vor seinen Anhängern in Kiew.

Quelle: Efrem Lukatsky/AP/dpa

Bei der Stichwahl um das Präsidentenamt in der Ukraine hat Amtsinhaber Petro Poroschenko seine Niederlage eingeräumt. Er gratulierte in Kiew seinem Herausforderer Wolodymyr Selenskyj zum Sieg. "So gehört es sich. So ist es in demokratischen Ländern üblich", sagte Poroschenko vor seinen Anhängern.



Selenskyj wertet seinen Sieg als wegweisend für viele Länder. "Alle Bürger in den postsowjetischen Ländern, schaut auf uns! Es ist möglich", sagte der Komiker nach Bekanntgabe erster Prognosen.