Die Präsidentschaftswahl könnte die Politik in Kroatien aufmischen, während das Land zugleich den EU-Ratsvorsitz hält - während Großbritannien aus der Europäischen Union scheidet und London und Brüssel mit Handelsgesprächen beginnen. Kroatien hat den alle sechs Monate rotierenden Posten erstmals an Neujahr übernommen. Am 9. Januar werden EU-Kommissionsmitglieder Zagreb besuchen.