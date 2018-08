Malis Präsident Ibrahim Boubacar Keita will eine zweite Amtszeit. Quelle: Annie Risemberg/AP/dpa

Die Wähler in Mali haben über ihren künftigen Präsidenten abgestimmt. Die Ergebnisse werden im Laufe der nächsten Woche erwartet. In die Stichwahl war der bisherige Staatschef Ibrahim Boubacar Keita als Favorit gegangen.



Er hatte im ersten Wahlgang am 29. Juli mehr als 40 Prozent erhalten, Oppositionskandidat Soumaila Cisse hatte nur knapp 18 Prozent erreicht. Die Wahlbeteiligung war wie bereits beim ersten Wahlgang gering. Grund dafür waren Angriffe und Drohungen islamistischer Extremisten.