Ein Video hatte den Kommentar von Cindy Hyde-Smith festgehalten.

Die US-Republikaner haben eine Stichwahl in Mississippi gewonnen. Die umstrittene Kandidatin Cindy Hyde-Smith setzte sich gegen den Demokraten Mike Espy durch, wie US-Medien berichten. Damit haben die Republikaner im Senat in Washington künftig 53 Sitze, die Demokraten nur 47.



Hyde-Smith hatte mit einer als rassistisch bewerteten Bemerkung für Wirbel gesorgt. Sie sagte über einen Unterstützer: "Wenn er mich zu einer Hinrichtung einladen würde, wäre ich in der ersten Reihe."