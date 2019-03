Für viele Slowaken verkörpert Zuzana Caputova die Hoffnung auf einen politischen Wandel in ihrem Land. Die bis vor Kurzem noch relativ unbekannte Rechtsanwältin könnte von der anhaltenden Unzufriedenheit über die Regierung profitieren und zum ersten weiblichen Staatsoberhaupt der Slowakei aufsteigen. In der ersten Runde der Präsidentschaftswahl holte Caputova mit Abstand die meisten Stimmen. Die Vize-Vorsitzende der erst 2017 gegründeten Partei Progressive Slowakei war als Außenseiterin angetreten und erlebte einen kometenhaften Aufstieg in den Umfragen.



Nun geht sie als Favoritin in die Stichwahl gegen den von der Regierungspartei Smer-SD unterstützten Kandidaten Maros Sefcovic, der seit Jahren als EU-Vizekommissionspräsident in Brüssel tätig ist. Das Präsidentenamt in der Slowakei hat weitgehend zeremonielle Bedeutung, ein Wahlsieg Caputovas wäre dennoch ein bedeutendes Signal.

Bildquelle: ap