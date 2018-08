Wahlkampfplakat von Amtsinhaber Milos Zeman in Prag. Quelle: Petr David Josek/AP/dpa

In Tschechien beginnt am Freitag die zweitägige Stichwahl um das Präsidentenamt. Knapp 8,4 Millionen Bürger sind aufgerufen, zwischen dem Amtsinhaber Milos Zeman und dem Herausforderer Jiri Drahos zu entscheiden. Umfragen sagen ein knappes Rennen voraus.



Im ersten Wahlgang vor zwei Wochen hatte Zeman 38,6 Prozent der Stimmen erzielt und lag damit deutlich vor Drahos mit 26,6 Prozent. Fünf Unterlegene der ersten Runde haben sich in der Zwischenzeit hinter den Herausforderer Drahos gestellt.