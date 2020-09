Nun standen sie sich also kurz vor der Stichwahl in einem Fernsehduell gegenüber. Die Debatte wurde in fast allen Cafés in Tunis übertragen, das Interesse vor allem der jungen Leute war groß. Die Debatte über die Chancen des einen oder des anderen, sie fand in den sozialen Netzwerken statt. Karoui habe müde gewirkt, fast abwesend. Said sei präsenter gewesen. Doch seine Antworten seien vage gewesen, vor allem bei den Themen Terrorismus und unabhängige Justiz. Da habe Karoui ein pragmatisches wirtschaftliches Programm für die Zukunft vorgelegt: Einführung neuer Technologien, Lösungen für die Wirtschaft, schnellere Bezahlung der Arbeiter. Das Interesse war groß, doch konnte einer der beiden Kandidaten überzeugen?