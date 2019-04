In der Slowakei wird ein neuer Präsident gewählt. Archivbild

Quelle: Radovan Stoklasa/TASR/dpa

In der Slowakei hat der entscheidende zweite Durchgang der Präsidentenwahl begonnen. Mehr als 4,4 Millionen Stimmberechtigte sind aufgerufen, ein neues Staatsoberhaupt für die nächsten fünf Jahre zu bestimmen.



In den Umfragen lag zuletzt die liberale Bürgeranwältin Zuzana Caputova deutlich vor EU-Kommissar Maros Sefcovic, der von den regierenden Sozialdemokraten nominiert wurde. Schon im ersten Wahlgang am 16. März lag Caputova mit fast 41 Prozent deutlich vor Sefcovic (19 Prozent).