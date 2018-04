Schlange vor Wahllokal bei der ersten Wahlrunde am 07.03.2018. Quelle: Kerifallah Janneh/XinHua/dpa

In der zweiten Runde der Präsidentenwahl in Sierra Leone wird ein knappes Ergebnis erwartet. Die Stichwahl war notwendig, da zuvor kein Kandidat die erforderliche Mehrheit von 55 Prozent errungen hatte. In der ersten Runde lag der Oppositionskandidat Julius Maada Bio mit 43,3 Prozent der Stimmen vor dem Kandidaten der Regierungspartei APC, Samura Kamara (42,7 Prozent).



Es ist die erste Präsidentenwahl in Sierra Leone nach der verheerenden Ebola-Epidemie, bei der fast 4.000 Menschen starben.