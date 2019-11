Bundesfinanzminister Olaf Scholz im Bundestag.

Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa/Archivbild

Aus dem Zufallsduo scheint ein Team geworden zu sein. Fast vergessen ist der verstolperte Anfang: Erst verging eine gefühlte Ewigkeiten, bis der Finanzminister sich überhaupt zur Kandidatur durchrang. Dann eine weitere, bis er sein weiblich Pendant gefunden hatte. Nun gibt er, der 61-jährige Finanzminister, den Erfahrenen, der gerade die Grundrente ausgehandelt hat, der den Solidaritätszuschlag zu 90 Prozent abgebaut hat, der für den Mindestlohn in der Paketbranche steht, der schon immer für die Frauenquote war; der Kanzlerkandidat in dieser Konstellation würde. Sie, die 43-jährige ehemalige SPD-Generalsekretärin in Brandenburg, steht für Erneuerung, auf die die Partei so sehnlich wartet. Die Ostdeutsche, die vielleicht die Partei von innen heraus zusammenhalten könnte. Sie geben sich als Team, lächeln ständig - in Kameras und sich gegenseitig an.