Anhänger des Präsidentschaftskandidaten Luis Lacalle Pou. Archiv

Quelle: Matilde Campodonico/AP/dpa

Nach drei linken Regierungen wählte Uruguay den Nachfolger des Sozialisten Tabare Vazquez. Als Favoriten gingen Daniel Martinez (62) vom Regierungsbündnis Frente Amplio und Luis Lacalle Pou (46) von der konservativen Partido Nacional ins Rennen. "Die Uruguayer haben großes Vertrauen in das demokratische System", sagte Vazquez vor der Stimmabgabe in Montevideo.



Den Umfragen zufolge dürfte sich kein Bewerber in der ersten Runde durchsetzen. Die eventuelle Stichwahl ist für den 24. November angesetzt.