Er verläuft im Osten von Chile über Peru und die Westküste der USA bis nach Nord-Alaska und im Westen von Japan über Südostasien bis zu den Pazifik-Inseln. Auf dem Pazifischen Feuerring, der sich auf rund 40.000 Kilometern erstreckt, stoßen tektonische Platten aufeinander. Die allmählichen Verschiebungen dieser Platten lassen die Erde beben und verursachen Schwächezonen und Risse, durch die Magma an die Oberfläche gelangt. Allein in Indonesien befinden sich 129 aktive Vulkane. In den vergangenen Monaten stießen mehrere von ihnen enorme Aschewolken aus.