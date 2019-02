In Stuttgart steht eine Luftmessstation am Neckartor. Archivbild

Quelle: Bernd Weissbrod/dpa

Die Luftverschmutzung vor allem aus Diesel-Abgasen bleibt in vielen deutschen Städten höher als erlaubt. In mindestens 35 Städten wurde 2018 der EU-Grenzwert für Stickstoffdioxid überschritten. Das geht aus einer ersten Bilanz des Umweltbundesamts hervor.



Für 28 der 65 Städte, die den Grenzwert 2017 übertrafen, sind noch nicht alle Zahlen für 2018 da. Die höchste Belastung wurde in Stuttgart gemessen (71 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft). Insgesamt nahm die Luftbelastung 2018 jedoch leicht ab.