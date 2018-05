Demonstranten in Hamburg fordern strengere Dieselfahrverbote. Quelle: Daniel Bockwoldt/dpa

In Deutschland sind im vergangenen Jahr in 65 Städten Schadstoff-Grenzwerte überschritten worden. Die Stadt mit den höchsten Belastungen ist nach wie vor München, es folgen Stuttgart und Köln. Das gab das Umweltbundesamt am Donnerstag nach der finalen Auswertung der Messdaten bekannt.



2016 hatte es noch in 90 Städten bundesweit eine höhere Luftverschmutzung gegeben als gesetzlich erlaubt. Der Grenzwert bei der Belastung durch Stickstoffdioxide liegt bei 40 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft.