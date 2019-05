Die Adoption der Kinder des Partners auch in einer stabilen nichtehelichen Beziehung muss möglich sein - das hat das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe entschieden. In einer solchen Familie aufwachsende Kinder würden sonst gleichheitswidrig benachteiligt. Für eine Neuregelung gab das Bundesverfassungsgericht dem Gesetzgeber Zeit bis Ende März 2020. (Az: 1 BvR 673/17)