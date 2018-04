Kalinka war 1982 in Lindau am Bodensee gestorben. Archivbild Quelle: -/Privat/dpa

Im Justizdrama um die 1982 tot aufgefundene 14-jährige Französin Kalinka bleibt deren deutscher Stiefvater Dieter K. in französischer Haft. Der Mediziner scheiterte mit einer Klage vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Gegen den 82-Jährigen war sowohl in Deutschland als auch in Frankreich ermittelt worden.



Durch das Verfahren in Frankreich sah er sein Menschenrecht verletzt, nicht wegen derselben Sache zweimal vor Gericht gestellt zu werden. Er verbüßt eine 15-jährige Strafe.