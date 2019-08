Die zwischenzeitlichen Regelverschärfungen der balearischen Regierung bewertet Kirchner als einen Schritt in die richtige Richtung, allerdings müssten auch solche "unblutigen" Stierkämpfe kritisch gesehen werden. "Es kann beispielsweise sein, dass der Stier in die Bande prallt und sich dabei schwer verletzt oder auch ein Pferd angreift und das Pferd verletzt. Es ist also nicht so, dass ein unblutiger Stierkampf super ist, aber natürlich sind die blutigen noch deutlich kritischer zu bewerten." Die neuesten Entwicklungen auf den Balearen sind für Kirchner daher eine Enttäuschung.



Die Organisatoren dagegen erwarten trotz der Proteste viele Besucher im gut 11.600 Zuschauer fassenden "Coliseo Balear", das dieses Jahr den 90. Jahrestag seiner Eröffnung feiert. Vor den Kassen bildeten sich in den vergangenen Tagen lange Schlangen. Auftreten werden in Palma unter anderem die Star-Toreros Morante de la Puebla und Julián Lóper Escobar, genannt "El Juli".