In der Pflege fehlen zahlreiche Arbeitskräfte. Archivbild

Quelle: Jana Bauch/dpa

Unmittelbar vor dem erwarteten Beschluss eines Gesetzes für höhere Pflegelöhne hat die Deutsche Stiftung Patientenschutz vor Mehrkosten zulasten von Pflegebedürftigen gewarnt. "Ohne Zweifel braucht es höhere Löhne in der Altenpflege", sagte Vorstand Eugen Brysch. Doch die Lohnsteigerungen bezahlten allein die Pflegebedürftigen.



Heute will der Bundestag ein Gesetz beschließen, das höhere Löhne in der Pflegebranche entweder über einen Tarifvertrag oder Mindestlöhne bringen soll.