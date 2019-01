Die Schadstoffbelastung ist keine Frage des Preises.

Quelle: Stiftung Warentest/dpa

In Sexspielzeug finden sich oft Stoffe, die darin nichts verloren haben. Das hat eine Untersuchung der Stiftung Warentest ergeben. Vier der zwölf geprüften Vibratoren haben eine "mangelhafte" Schadstoff-Bilanz, gleiches gilt für eine der drei getesteten Liebeskugeln.



Giftige Substanzen fanden die Tester sowohl in teuren Vibratoren für knapp 90 Euro als auch in Billigprodukten. Gleichzeitig kostet einer der drei in Sachen Schadstoff "sehr guten" Vibratoren nur 15 Euro, ein anderer knapp 100.