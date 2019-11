Logos der Stiftung Warentest in Berlin. Symbolbild

Quelle: Christoph Soeder/dpa

Kurz vor Weihnachten hat die Stiftung Warentest Akustik-Spielzeug wie sprechende Puppen, Roboter oder Tiere untersucht. Fast jedes dritte Spielzeug schnitt dabei schlecht ab, wie es in der Dezember-Ausgabe der Zeitschrift "test" heißt.



In sieben von 23 Produkten fanden die Prüfer gesundheitsgefährdende Stoffe wie Naphthalin - teils in kritischen Mengen. Solche Stoffe gelangten meist über verunreinigte Weichmacheröle oder Farbstoffe ins Spielzeug, erläuterte Stiftung Warentest.