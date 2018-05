Die Stiftung Warentest testete wieder einmal Kinderstühle. Quelle: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa

Die Stiftung Warentest hat Sicherheitsmängel und Schadstoffe in Kinderstühlen gefunden. Im aktuellen Test von zwölf mitwachsenden Treppenhochstühlen und acht Hoch- und Klappstühlen erhielten elf Modelle die Note "mangelhaft".



Sieben Stühle enthielten zu viele Schadstoffe, in vier anderen sitze das Kind unsicher. Der aktuelle Test sei bereits der dritte Test in 15 Jahren, bei dem die Branche nicht gut wegkomme, kritisierte der Vize-Chefredakteur der Zeitschrift "test", Werner Hinzpeter.