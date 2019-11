Marianne Birthler sprach ebenfalls am Brandenburger Tor.

Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa

Ex-DDR-Bürgerrechtlerin Marianne Birthler hat bei der Mauerfall-Feier in Berlin an die Menschen erinnert, deren Leben durch die SED-Diktatur zerstört wurde oder die ums Leben kamen. "Lassen Sie uns einen kleinen Moment inne halten", sagte sie. Stille legte sich über den Platz am Brandenburger Tor.



Birthler ging in ihrer Rede etwa auf Menschen ein, die in sowjetische Straflager kamen, die von der Stasi überwacht wurden oder die an der Grenze starben. Aber auch an die, die verraten haben und heute unter der Last litten.