In Bremen legten rund 20 Angestellte des Industriezulieferers Gestra die Arbeit nieder. "Alle Räder stehen still", so ein Sprecher der IG Metall. "Am Morgen geht es in großem Stil weiter." Bei dem Zulieferer arbeiten laut Gewerkschaft 400 Mitarbeiter. In Lippstadt in Nordrhein-Westfalen streikten beim Wälzlager-Hersteller Thyssenkrupp Rothe Erde zunächst rund 200 Beschäftigte der Nachtschicht.