Beim Einsturz eines mehrstöckigen Wohnhauses in Istanbul sind mindestens drei Menschen getötet worden. Das bestätigte der Gouverneur der Provinz Istanbul, Ali Yerlikaya. Die Zahl der aus dem Geröll Geretteten stieg am Morgen auf 13.



Der Minister für Umwelt und Stadtplanung, Murat Kurum, sagte: "Wir hören Stimmen unter den Trümmern. So Gott will, werden wir auch diese Bürger retten." Das Haus im Stadtteil Kartal war am Mittwochnachmittag aus unbekannten Gründen in sich zusammengefallen.