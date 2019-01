Wegen rechtsextremer Äußerungen war Poggenburg von der Parteiführung für zwei Jahre gesperrt worden. Nun sei er weiteren Ordnungsmaßnahmen zuvorgekommen, so Meuthen. "Ich persönlich bedauere das, weil er ein netter Mensch ist, aber in der inhaltlichen Diskussion ist das folgerichtig", so der AfD-Bundessprecher.