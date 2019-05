Eine spanische Euro-Münze. Symbolbild

In der spanischen Gemeinde Tolox in Andalusien könnte ein Münzwurf entscheiden, wer künftig ins Rathaus einzieht. Bei der Kommunalwahl, die parallel zur EU-Wahl stattfand, hätten die Sozialisten und die konservative Volkspartei die gleiche Anzahl von Stimmen bekommen, berichtete die regionale Zeitung "Diario Sur". Bei einem Wahlzettel sei noch unklar, ob er gültig sei.



Falls die Stimme von der Wahlbehörde als gültig eingestuft wird, soll eine Münze geworfen werden, um den Wahlsieger in dem Ort mit 2.000 Bürgern zu ermitteln.