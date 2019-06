"Die palästinensische Führung von Präsident Mahmoud Abbas hat alle Dokumente geprüft und ist zum Schluss gekommen, dass dieser wirtschaftliche Workshop in Bahrain unsinnig ist. Es wird ein theoretisches "Piece of Work" sein, dass mit 60 Milliarden US-Dollar, deren Quelle kennen wir nicht, finanziert werden sollte (Anm. der Redaktion: In US-Papieren ist von 50 Milliarden Dollar an Investitionen in palästinensischen Gebiete die Rede). Wir wissen, dass die wirtschaftlichen Probleme Palästinas mit den israelischen Maßnahmen zu tun haben. In den Dokumenten habe ich jedoch nirgendwo einen Hinweis auf die israelischen Siedlungen oder auf das Beenden der Besatzung gesehen.



Dieser Workshop dient einfach dazu, die Existenz der israelischen Siedlungen wegzuwischen und die israelische Besatzung zu legitimieren. Die palästinensische Führung ist kein Teil davon. Wir werden da nicht teilnehmen. Wir glauben, das das Ergebnis fruchtlos sein wird. Eine Lösung des israelischen-palästinensischen Konflikts wird es nur geben, wenn die israelische Besatzung endet. Wenn ein unabhängiger palästinensischer Staat mit Jerusalem als Hauptstadt gegründet wird und wenn es eine Lösung des Flüchtlings-Themas geben wird.



Es ist ironisch, dass die US-Administration, die einen gravierenden wirtschaftlichen Krieg gegen die palästinensische Autorität führt, diejenige ist, die diesen Bahrain-Workshop zur Verbesserung der Lebensbedingung des palästinensischen Volkes ausruft. Wir haben es schon in der Vergangenheit erlebt, als der amerikanische Sekretär George Schultz 1983 hier war und von der Verbesserung der Lebensbedingungen der Palästinenser sprach. Es hat sich schon damals als unmöglich erwiesen. John Kerry stand damals am Toten Meer und versprach eine Vier-Milliarden-Dollar-Investition in die palästinensische Wirtschaft. Wir haben nichts davon gesehen.



Daher denke ich, dass das Ergebnis dieses Workshops nicht fruchtvoll sein wird. Er wird null Wirkung haben. Wenn die arabischen Staaten (Und nicht die USA, Anm. der Redaktion) das Geld geben sollen, warum sollen die Palästinenser Kompromisse machen? Wenn die US-Administration es ernst meint, sollen sie dann die Sachen mit Namen benennen: Besatzung ist Besatzung, Siedlungen sind Siedlungen. Jeder fruchtvolle umfassende Frieden in der Region muss die arabische Friedensinitiative, die zur Beendigung der israelischen Besatzung und zur Normalisierung der Beziehungen mit Israel aufruft, als Grundlage betrachten.



Was Israel und die USA wollen, ist ihre Beziehung mit der arabischen Welt auf Kosten der Palästinenser zu normalisieren. Das akzeptieren wir nicht und lehnen es kategorisch ab. Heute ist der Tag des Zorns. Palästinenser überall vereinigen sich hinter der Führung des Präsidenten Abbas. In Gaza, in Libanon, in Syrien und Jordanien. Überall zeigen Palästinenser ihren Zorn. Wir haben es verdient, einen Moment Frieden zu erleben, und dass unsere Kinder einen Moment von Freude genießen. Frieden und Freude wird es nur nach Beendigung der Besatzung und Gründung eines unabhängigen palästinensischen Staates geben."

Bildquelle: Reuters