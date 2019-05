Die Einladung zur Hauptversammlung liest sich alles in allem harmonisch. Von einem "ereignisreichen und nicht ganz einfachem Jahr für die Bayer AG" ist die Rede, auch von "erheblichen Kursverlusten" infolge eines erstinstanzlichen Urteils in den USA. Doch stellt der Brief an die Aktionäre bereits im nächsten Satz eine erfolgreiche Geschäftsentwicklung und vor allen Dingen eine "attraktive Dividende am Unternehmenserfolg" in Höhe von 2,80 Euro pro Aktie in Aussicht - so schlecht können die Zeiten also doch gar nicht sein.