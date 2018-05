Einen Vorteil hat das Ausbleiben des sonstigen Besucheransturms: Diesen Heiligabend kommt man ohne großes Gedränge in die Geburtsgrotte. Für manchen Pilger wie die deutsche Katholikin Magdalena Kundtmann aus Hamburg geht ein Traum in Erfüllung: "Ich fühle mich so ein bisschen schwebend. Weil ich das noch gar nicht so registriere. Das ist schon wirklich was Besonderes. Ich bin ganz glücklich darüber". Andächtig steht sie an der Stelle, an der Jesus Christus geboren wurde - dort wo der Stern ist.