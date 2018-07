Container mit der Aufschrift "China Shipping" stehen in Shanghai. Quelle: Ole Spata/dpa

Die Stimmung in Chinas Industrie hat sich im Juni leicht verschlechtert. Nachdem schon der Einkaufsmanagerindex (PMI) des chinesischen Statistikamtes einen Rückgang angezeigt hatte, bestätigte auch der Frühindikator das Wirtschaftsmagazin "Caixin" den Trend. Sein Index für das herstellende Gewerbe ging leicht von 51,1 im Vormonat auf 51,0 Punkte zurück. Die Nachfrage nach Exporten bleibt gedrückt.



Das herstellende Gewerbe in China wächst dagegen schon seit 13 Monaten in Folge beständig.